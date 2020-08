Ciro Venerato: “Ritorno di fiamma per Grimaldo. Ore calde a Lisbona per il futuro di K2”

Il mercato entra nel vivo, il Napoli è tra le protagoniste, per questo Radio Kiss Kiss, ha interpellato l’esperto in materia Ciro Venerato ai microfoni di “Radio Gol”. “Il primo nome per la fascia sinistra è Reguilon del Real Madrid, affare ingarbugliato, perchè si è inserita la Lazio, il solito Psg e i club inglesi. Nel caso in cui non ci fosse la conclusione dell’affare, occhio a Karbownich del Legia Varsavia, costo 7 milioni, piace e non poco a Gattuso. C’è un problema, è extracomunitario, slot che sarà utilizzato per Gabriel. Quest’ultimo posso confermare che è stato preso dal Lille, verrà annunciato dopo la cessione di Koulibaly. A proposito del senegalese, il suo agente Ramadani è a Lisbona, dove terrà dei colloqui con il City e il Psg. Ultimo nome per il terzino sinistro, torna in auge Grimaldo, grazie al suo agente Jorge Mendes, costo dell’operazione sui 27 milioni”.

La Redazione