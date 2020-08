Chi toglie il sonno è Josè Maria Callejon, non facile la sostituzione. Più dubbi

Il sonno (si fa per dire), perché a destra c’è un vuoto che non è semplice da colmare: Cengiz Ünder ha varie cose che lo spingono verso Napoli, innanzitutto la convinzione di Giuntoli (e anche quella di Gattuso) di poter garantire la fase offensiva e di essere in grado di imparare quella difensiva. E lui, con Veretout, appartiene alla categoria degli «osservati speciali» di questa estate calda, rovente, torrida: non c’è ombra in nessuna zona del campo. Fonte: CdS