[VIDEO] APPROFONDIMENTO – Gabriel Magalahaes, difensore azzurro a ritmo di samba

Il Napoli di Gattuso avrà un look nuovo e non riguarderà solo l’attacco con l’acquisto dal Lille di Victor Osimhen ma potrebbe riguardare la difesa. Oltre Rrahamani, sembra a buon punto per Gabriel Magalhaes, sempre del club francese di Lopez. Il brasiliano dovrebbe essere l’erede del partente Koulibaly, cresciuto nelle giovanili dell’Avai, dove esordi nel 2016 perdendo per 2-1 contro il Baia. Ha proseguito il suo percorso in Europa dove ha giocato nella Dinamo Zagabria, Troyes e ora al Lille, dove ha trovato la sua continuità. Gabriel è forte sul piano fisico, alto 1,90 e per certi versi ricorda per la fase d’impostazione, sempre con le debite proporzioni, ad Albiol. Su di lui anche Everton ed Arsenal, club disposti a pagare molto, ma nelle ultime ore la società azzurra avrebbe fatto uno scatto importante, ma è chiaro che sarà annunciato, solo dopo la cessione di K2. Ha ampi margini di crescita, insomma caratteristiche che farebbero comodo a Gattuso, costo del cartellino sui 25 milioni. Prima vendere e poi il difensore del Lille.

A cura di Alessandro Sacco