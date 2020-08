Venerato: “La Juventus ha offerto due calciatori per Milik”

Il giornalista esperto di calciomercato Ciro Venerato, esperto di mercato della Rai, ha rilasciato alcune considerazioni ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, rivelando: “Al Napoli, la Juventus, in cambio di Milik, ha offerto due giocatori: la società bianconera infatti spera in uno scambio tra il centravanti polacco ed uno tra Romero e Bernardeschi. Ma parliamoci chiaro, per quanto riguarda il difensore, il Napoli sta già prendendo Gabriel dal Lille, cosa se ne fa di tutti questi centrali? Per Bernardeschi resta il problema diritti di immagine, ma da quell’orecchio il Napoli non ci sente. Vuole cash per Milik dalla Juve”.