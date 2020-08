Ufficiale! Willian lascia il Chelsea destinazione Arsenal!

Ufficiale! Willian lascia il Chelsea per accasarsi a parametro zero all’Arsenal. A testimoniarlo è la sua lettera d’addio verso il club londinese:

“Sono stati sette anni meravigliosi. Nell’agosto 2013, quando ho ricevuto l’offerta dal Chelsea, ero convinto che fosse lì che dovevo giocare. Oggi sono certo che sia stata la decisione migliore. Ci sono stati tanti momenti felici, alcuni tristi, ci sono stati trofei ed è stato sempre molto intenso. Eppure, oltre ai trofei, ho imparato molto su me stesso. Ho sviluppato molto, diventando un giocatore migliore e una persona migliore. Con ogni sessione di allenamento, con ogni partita, con ogni minuto passato nello spogliatoio, imparavo sempre. Sono davvero grato ai tifosi del Chelsea per il modo affettuoso con cui mi hanno accolto allo Stamford Bridge e per il loro sostegno durante il mio tempo al club. C’erano anche le critiche, il che è normale, l’importante però è che sia l’affetto che le critiche mi hanno spinto a dare sempre il massimo in ogni sessione di allenamento, in ogni partita, per migliorare costantemente fino all’ultimo minuto con la maglia del Chelsea. È giunto il momento di andare avanti. Mi mancheranno sicuramente i miei compagni di squadra. Mi mancherà tutto lo staff del club che mi ha sempre trattato come un figlio e mi mancheranno i tifosi. Parto a testa alta, sicuro di aver vinto qui e di aver sempre fatto del mio meglio con la maglia del Chelsea!”.