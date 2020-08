Tra acquisti e cessioni, ecco quanto è successo nell’incontro di Capri

Il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso non ha ancora firmato il contratto fino al 2023, per via delle clausole in questione, oltre perchè si vuole mettere in discussione per tutta la stagione, ma si è parlato anche di mercato. Non è un mistero che ora prima bisognerà vendere i calciatori e poi acquistare. Ad esempio Koulibaly dovesse essere ceduto, su di lui le due squadre di Manchester, si andrebbe dritti su Gabriel del Lille. A centrocampo c’è la questione Allan, in caso di cessione all’Everton, tutto su Veretout della Roma. Infine l’addio di Callejon ormai accertato, si guarda a due calciatori in questione: Under per i giallorossi e Boga. Senza dimenticare Milik dove c’è la Juventus e i club esteri su tutti. Prima cedere per fare cassa e poi acquistare, questo nel summit di Capri.

Fonte: Fabio Mandarini CdS