Supercoppa Italiana: Da risolvere il rebus sulla data

ENIGMA SUPERCOPPA

In più, secondo la Figc, il calendario così come è strutturato ha il problema della Supercoppa italiana che non ha ancora una data “sua”: adesso le date possibili sono il 18 settembre, il 22 dicembre e 13 gennaio. Le prime due prevedono il rinvio di 2 match di campionato (quando saranno recuperati?), la terza è più “indolore”: in quella settimana ci sono gli ottavi di Coppa Italia, che le due squadre coinvolte nella Supercoppa potrebbero giocare la settimana successiva. Sempre che gli ottavi non siano compressi… Un bel rebus. Finale di Coppa Italia mercoledì 19 maggio a San Siro perché l’Olimpico sarà già stato consegnato all’Uefa. Fonte: CdS