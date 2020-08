FIGC: Ipotesi pre-ritiro in Sardegna per la Nazionale del Mancio

VACANZE AZZURRE

Un discorso a parte lo merita la nazionale: la Figc ha chiesto alla A di avere gli azzurri il 16 maggio, forse per organizzare un pre ritiro-vacanza in Sardegna. La risposta è stata un no secco, ma Gravina non si arrende. Lui già si aspettava che la Lega prendesse in considerazione un cambio di format e invece… Adesso vuole analizzare il calendario alla ricerca di una soluzione perché ci tiene a mettere Mancini nelle condizioni migliori per lavorare. La Serie A dal canto suo, però, non vuole mollare: ha già calendarizzato 6 turni infrasettimanali e metterne un altro non è ritenuto possibile anche perché a settembre e ottobre le date sono tutte prese dall’Uefa tra play off, nazionali e group stage. Fonte: CdS