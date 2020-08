Savoldi: “Mertens? Vorrei rivederlo esterno, si perde in alcune difese”

Beppe Savoldi ha rilasciato alcune dichiarazioni a proposito di Dries Mertens, soffermandosi sul ruolo del belga: “Mertens da solo, però, non basta più? No, ma non è colpa sua. Non può risolvere le partite da solo. Se la squadra non gioca nel modo adatto a lui, si perde in alcune difese. Vorrei rivederlo di nuovo esterno e al Napoli serve sicuramente una punta vera, un bomber che faccia a cazzotti per Gattuso e che faccia salire la squadra quando serve. Rino mi piace, ma a volte i nuovi allenatori sembrano pensare più ai numeri del possesso palla che non a fare goal”.