Pastorello (ag. Meret): “Disponibili anche ad andare in prestito”

Uno dei rebus da risolvere per la prossima stagione del Napoli riguarda il portiere. L’alternanza tra Alex Meret e David Ospina non sembra poter continuare ancora a lungo. C’è da fare una scelta importante per il futuro del club.

A parlare del futuro della porta napoletana anche Federico Pastorello, agente di Meret che da due anni prova a prendersi la titolarità: «Alex ha fatto una scelta importante per la sua carriera quando ha deciso di andare via da Udine per Napoli» – ha detto ai microfoni di Rai Sport – «Siamo in contatto continuo con la società azzurra, un calciatore della sua età deve giocare e siamo disposti ad andare anche in prestito se dovesse servire». Fonte: Il Mattino