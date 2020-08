Nè Cannavaro nè Ferrara indagati per la vicenda Collana

Proviamo a fare chiarezza, andando rigorosamente a ritroso. In sintesi, il progetto della Giano venne presentato il 3 ottobre 2017 alla presenza di atleti di riconosciuto spessore internazionale, come l’ex calciatore del Napoli e della Juve Ciro Ferrara e come il campione del mondo Fabio Cannavaro, altro ex azzurro, insieme con il costruttore Paolo Pagliara (soggetti che ovviamente non sono indagati, ndr). Poi via via il gruppo ha perso pezzi: il 30 settembre 2018 lasciò Ferrara; qualche mese dopo anche Cannavaro prese la stessa decisione. E non è tutto. Lo scorso 27 luglio, Paolo Pagliara, socio di maggioranza della Giano e l’amministratore delegato il professor Gennaro Ferrara (ex rettore dell’Università Parthenope di Napoli) hanno presentato l’accordo di collaborazione con l’ex pugile Patrizio Oliva, oro olimpico, campione europeo e mondiale e con il campione di sciabola Diego Occhiuzzi, argento individuale e bronzo a squadre ai giochi olimpici di Londra e Pechino.Fonte: Il Mattino