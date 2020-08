Napoli femminile – Ecco la mancina Mushtag e i numeri di maglia delle azzurre

Ventidue anni da compiere il 20 agosto, Aqsa Mushtaq – inglese di Bradford – è arrivata a rinforzare la prima linea del Napoli Femminile. Attaccante esterno di piede mancino, la Mushtaq proviene dalla Lenoir Rhyne University negli States, dove è stata votata nel 2019-2020 come South Atlantic Conference Player of the Year. Nell’ultima stagione ha realizzato 13 reti in 17 partite trascinando la Lenoir Rhyne University alla vittoria della regular season di “Conference”.

Intanto, sono stati assegnati i numeri di maglia. Queste le scelte effettuate dalle calciatrici azzurre:

1 Mainguy

4 Risina

5 Di Marino

6 Di Criscio

7 Cafferata

8 Dalton

9 Deppy

10 Nencioni

11 Hjohlman

12 Mushtaq

13 Cameron

14 Perez

15 Groff

16 Goldoni

17 Oliviero

18 Beil

20 Nocchi

21 Jansen

22 Errico

23 Huchet

27 Capparelli

58 Kubassova

90 Martinez

Fonte: Ufficio stampa Napoli femminile