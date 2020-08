Gattuso-De Laurentiis: Le parti si aggiornano

La fumata grigio-azzurra: non c’è stato il brindisi. Perché l’intesa totale per il prolungamento del contratto non è stata ancora trovata, ma neanche la separazione. Anzi: l’incontro tra Gattuso, De Laurentiis, suo figlio e vicepresidente Edo e il ds Giuntoli è stato cordiale, per carità, ma in coda le parti hanno deciso di aggiornarsi. Per intenderci. S’è parlato di futuro, di piani tecnici e anche aziendali, di mercato e del ritiro da cominciare a fine mese.

Ma l’accordo per rinnovare il contratto dell’allenatore fino al 2023 non è stato dipinto. Immaginato magari, quello sì, ma per volontà comune se ne riparlerà: Rino chiede garanzie in merito all’eliminazione delle clausole rescissorie unilaterali che permettono alle parti di risolvere il rapporto entro un termine temporale stabilito dietro il versamento di una penale, una formula consolidata sin dai tempi di Sarri. E anche in merito ai diritti d’immagine. E poi, ovviamente, una serie di acquisti di spessore sul modello-Osimhen che possano garantire al Napoli di guardare alla prossima stagione con ambizioni importanti. Fonte: CdS