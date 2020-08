Il Napoli ha scelto le contropartite nell’affare Milik-Juventus

La Juventus è passata da Sarri a Pirlo, però questo non ha cambiato i piani per l’affare Milik, anche perchè il polacco ha da tempo l’intesa con il club bianconero. Il Napoli accetterebbe anche di fare l’affare ma in cambio chiede soldi e varie contropartite tecniche. I nomi in questione sono tre: il difensore Romero, sarebbe il sostituto del partente Koulibaly, il terzino sinistro Luca Pellegrini, vice di Mario Rui e infine Bernardeschi. Come sempre su quest’ultimo due gli ostacoli, convincere l’ex Fiorentina a dire di sì all’azzurro e la questione diritti d’immagine che non è mai semplice con i contratti di AdL.

Fabio Mandarini Corriere dello Sport