Il Napoli 2° per conclusioni a rete, ma c’è un dato allarmante

Il nodo principale è quello della conversione in rete: il Napoli è stata la seconda squadra della Serie A per conclusioni, con 514 tiri, solo l’Atalanta ha fatto meglio con 534. Eppure, la stessa Atalanta per arrivare al gol impiega 5.4 conclusioni, la Juve ha tentato il tiro 6.2 volte prima di centrare la porta, il Napoli 8.4. Un gol ogni (quasi) 9 tiri: troppo per una squadra che troppe volte si è vista anche voltare le spalle dalla fortuna, con il dato incredibile di 36 tra pali e traverse colpite, record europeo (solo 24 in campionato). Continuando a volgere lo sguardo alla serie A, il Napoli è la squadra che ha creato più azioni nell’arco della stagione (767), quella che ha fatto più possesso palla (32’42 a gara), con 19 ingressi in area di rigore avversaria in media e 16 passaggi chiave a gara per creare un’azione pericolosa. Fonte: Il Mattino