Bruno Giordano,ex attaccante del Napoli , ha cosi commentato il rinnovo di Gattuso:

“Il rinnovo del contratto ancora non è stato firmato perchè secondo me il mister vuole delle giuste garanzie. Vuole avere uan rosa competitiva sia per il campionato che per le coppe. Anche se dovessero partire dei big non è detto che sia negativa la cosa.Se la società sarà brava a reinvestire e allesstire una rosa forte allora per Gattuso non ci saranno problemi ed il Napoli potrà lottare su più fronti”.