Gattuso e il rinnovo, occhio alle varie clausole

Ieri l’incontro a Capri tra Gattuso e De Laurentiis ha visto le parti parlare di rinnovo fino al 2023, ma non trovare ancora l’intesa. Non è una questione economica, visto che il tecnico di Coregliano Calabro non è ha mai fatto una questione di soldi, ma di varie clausole. Il mister degli azzurri vorrebbe che venissero tolte, perchè non è un mistero che le considera ingombranti. Il presidente invece pensa il contrario, visto che le attua nel mondo del cinema, perciò si dovranno ancora incontrare per risolvere la questione. Nel frattempo si lavorerà fino al 2021 a braccetto e si pensa anche al mercato.

Fabio Mandarini CdS