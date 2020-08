Gattuso-ADL – Mercato: Ecco chi c’è nella lista dei partenti

CLIMA SERENO

Tre ore di chiacchierata, con De Laurentiis abile incantatore che passa dal cinema al calcio a velocità supersonica. A Gattuso ha anche parlato del progetto per l’autonomia della Lega Calcio. Sul mercato De Laurentiis e Gattuso hanno le idee chiare: serve un difensore sinistro e il sostituto di Callejon. Poi per il resto vanno ceduti i giocatori: nella lista ci sono Allan, Ghoulam, Malcuit, Ounas, Younes, Milik, Llorente e Koulibaly.

Hysaj rimane anche senza rinnovo. Ma il piano di Gattuso prevede che non restino giocatori che considerano al capolinea la loro avventura al Napoli. In ogni caso il feeling tra i due è totale. Bastava che De Laurentiis e Gattuso si incontrassero per far tornare il sereno dopo le incomprensioni che possono nascere dai rapporti a distanza. Un feeling sancito dalla cena caprese di ieri: De Laurentiis dopo l’incontro di lavoro ha insistito perché Gattuso trascorresse la notte sull’Isola Azzurra. E Ringhio ha accettato. Solo stamane è rientrato in città. Ma il Napoli del prossimo anno è già salpato. Fonte: Il Mattino