Gattuso-ADL – La Giornata: Clima sereno per programmare la stagione

LA GIORNATA A CAPRI

Rino è arrivato a bordo di uno scafo messo a disposizione da De Laurentiis a Marina Grande attorno alle 11. A riceverlo sul molto De Laurentiis, in tenuta assai balneare. I due poi si sono spostati a Villa Bismarck dove si è tenuta la riunione con Giuntoli e i figli Eduardo e Luigi. Non c’è stato bisogno di molto tempo per capire il clima serenissimo che c’è tra i due. De Laurentiis ha manifestato il proprio gradimento anche per la prestazione di Barcellona (i due si erano solo scambiati dei messaggi) e poi il breafing è passato ad affrontare le questioni più tecniche: il mercato e l’organizzazione del prossimo mese che separa il Napoli dall’inizio del campionato. Gattuso ha spiegato il tipo di avversari che vuole affrontare in amichevole a Castel di Sangro ed è stato deciso che la squadra si troverà domenica 23 a Castel Volturno per i tamponi e nelle ore successive la partenza per Castel di Sangro.

Fin qui, gli aspetti organizzativi. Poi si è entrati nel vivo della riunione: con Gattuso si è tornati a parlare della lista dei partenti. De Laurentiis ha ribadito che la mancanza della Champions costringe il Napoli a ridurre il monte ingaggi. Non di tanto, ma un taglio dovrà avvenire. Tenendo conto in ogni caso che va allestita una squadra che il prossimo anno dovrà avere come obiettivo il ritorno nella Coppa che conta davvero. Anche questo punto non è da prendere sotto gamba: i programmi e le ambizioni del club coincidono con le sue. E Ringhio accetta la sfida: resta per riportare il Napoli in Champions. Fonte: Il Mattino