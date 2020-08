Europa League al 45′ – Lo Shakhtar domina il Basilea, pareggio tra Wolves e Siviglia

Shakhtar Donetsk-Basilea 2-0 Moraes (S) 2′, Taison (S) 22′

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): Pyatov, Dodo, Kryvstov, Bondar, Matviienko, Antonio, Stepanenko, Marlons, Patrick, Taison, Moraes. A disposizione: Trubin, Bolbat, Tete, Cipriano, Vitao, Maycon, Dentinho, Fernando, Konoplyanka, Kovalenko, Pikhalyonok, Solomon. Allenatore: Castro.

BASILEA (4-3-3): Nikolic, Widmer, Alderete, Van Der Werff, Petretta, Frei, Campo, Xhaka, Stocker, Arthur, Pululu. A disposizione: De Mol, Pukaj, Ademi, Bunjaku, Isufi, Lurvink, Marchand, Riveros, Ramires, Tushi, Van Wolfswinkel, Vishi. Allenatore: Koller.

Arbitro: Oliver.

Ammoniti: Frei (B) 26′.

Note: recupero p.t. 1′.

Primo tempo. La sfida si sblocca dopo appena 2 minuti col colpo di testa di Moraes che sugli sviluppi di un corner sfrutta un’uscita a vuoto di Nikolic e insacca, al 4′ Arthur id testa dal limite dell’area piccola sfiora il palo. Al 13′ Pululu prova a fare tutto da solo e arrivato al limite lascia partire una rasoiata a lato di pochissimo, al 22′ arriva il raddoppio dello Shakhtar con Taison che aggancia in area e calcia col piatto e insacca dopo la deviazione di Frei. Al 38′ Marols controlla da fuori e calcia ma Nikolic in tuffo si dimostra provvidenziale,passano 2 minuti e Antonio calcia a giro dal limite centrando in pieno l’incrocio dei pali chiudendo così la prima frazione sul 2-0 per lo Shakhtar.

Wolverhampton-Siviglia 0-0

WOLVERHAMPTON (3-5-2): Rui Patricio, Boly, Coady, Saiss, Doherty, Dendocker, Neves, Moutinho, Vinagre, Traore, Jimenez. A disposizione: Sondergaard, Ruddy, Buur, Campana, Gibbs-White, Jordao, Jota, Kilman, Marques, Neto, Richards. Allenatore: Espirito Santo.

SIVIGLIA (4-3-3): Bono, Navas, Kounde, Diego Carlos, Banega, Fernando, Jordan, Suso, Ocampos, En Nesyri. A disposizione: Diaz, Vaclik, De Jong, El Haddadi, Escudero, Gomez, Lara, Jose Mena, Perez, Rodriguez, Torres, Vazquez. Allenatore: Lopetegui.

Arbitro: Orsato.

Ammoniti: Carlos (S) 12′.

Note: recupero p.t. 1′.

Primo tempo. Il primo brivido arriva all’11’ con Orsato che assegna un rigore al Wolverhampton per un fallo di Diego Carlos su Adama Traore, dal dischetto Jimenez calcia malissimo facendosi ipnotizzare da Bono. Al 28′ Moutinho controlla da fuori e calcia di potenza mandando la il pallone alto di poco, al 37′ Ocampos dai 20 metri lascia partire una sassata a lato di pochissimo così al duplice fischio si va riposo a reti inviolate.

A cura di Emilio Quintieri