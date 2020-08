Ecco come si sono sviluppati i 79 gol del Napoli. Nessuno da punizione

La ripartizione dei gol del Napoli è quella canonica: perché poco più del 30% (il 32%, per l’esattezza) è arrivato da palla inattiva. 25 gol da situazioni non sviluppate su azione manovrata, una statistica in linea con quella degli altri club europei: con 8 reti da corner, 6 sugli sviluppi di calcio piazzato ed 11 rigori. Nessun gol è arrivato in quest’annata da calcio di punizione diretto. 54 le reti su azione, di cui 8 in contropiede. La fascia sinistra si conferma quella più prolifica: 21 le reti nate dal versante mancino, 19 dal corridoio centrale, 14 dalla destra. Guardando all’annata, il riparto dei gol tra la gestione Ancelotti e quella Gattuso vede 35 centri in 21 gare con l’attuale tecnico dell’Everton, 44 gol in 30 gare con Ringhio. Fonte: Il Mattino