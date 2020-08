Ciro Venerato: “Il Napoli ha “beffato” Ancelotti, preso Gabriel. Si vira tutto su Under e Veretout”

Nel corso di Radio Kiss Kiss, durante la trasmissione “Radio Gol”, condotto da Valter De Maggio, è intervenuto il giornalista della Rai Ciro Venerato. “Ti posso dare con assoluta certezza che dopo Osimhen, il Napoli ha piazzato il secondo acquisto, si tratta di Gabriel del Lille. Il difensore brasiliano verrà per 25 milioni, tutto sistemato, beffato l’Everton di Ancelotti. Verrà annunciato dopo la cessione di Koulibaly, non per 100 milioni, ma certamente andrà via e per caratteristiche è simile nell’impostare di Albiol. Boga? In questo momento è un ni, nel senso che il Sassuolo chiede sempre 40 milioni +5 di bonus, anche se il Dortmund si è tirato indietro. Con la Roma possibile invece doppio colpo con Under e Veretout, nonostante il cambio di proprietà, sono due obiettivi del club azzurro. Su Allan dico che l’Everton offre 25 + 5 di bonus, aumentando ancora di più sarà ceduto, occhio a West Ham e Atletico Madrid. Infine su Milik la Juventus offre soldi e Bernardeschi, ma da questo orecchio i partenopei non ci sentono e il giocatore vorrebbe guadagnare di più con il nuovo sponsor. Romero e Luca Pellegrini non sono nelle mire del Napoli, anche se sono due buoni giocatori”.

La Redazione