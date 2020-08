Adani:”Il Napoli sta crescendo e non si fermerà ad Osimhen”

Lele Adani, ex giocatore e commentatore tecnico , ha cosi analizzato la sfida di Champions persa dal Napoli e della stagione che verrà:

” Il Napoli contro il Barcellona ha fatto quello che era nelle sue corde.Squadre come quella spagnola sono tra le più forti al mondo e con i giocatori che hanno possono decidere le gare in qualunque momento.Il Napoli ha dato un ‘ottima impressione di gioco ma negli ultimi 20 metri ha avuto le difficoltà.Ci sono degli ottimi presupposti per la prossima stagione.E’ una squadra che diverte e sa giocare a calcio.Ha investito molto su un giocatore come Osimhen e di sicuro non si fermerà qui”.