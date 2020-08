A. Pedullà: “Il City alza la posta per Koulbaly. AdL fa ancora muro però è bloccato Gabriel”

Nel corso del programma di Sportitalia “Speciale calciomercato”, il giornalista Alfredo Pedullà parla delle strategie del club azzurro. “L’agente di Koulibaly Ramadani ha portato l’offerta del Manchester City al Napoli, 63 milioni +bonus, il club azzurro ne chiede 70 + bonus, non sembra davvero tanto, ma in periodo di Covid, probabilmente sì. Tra le due società per la questione Jorginho, i rapporti non sono un granchè, ma si continua a trattare. I partenopei hanno bloccato Gabriel del Lille, non ancora acquistato, visto che l’Everton non molla la presa. Per lo slot liberato da Leandrinho, il brasiliano sarebbe l’ideale. Entro 7/8 giorni si proverà a chiudere la cessione di Koulibaly, lo United è defilato”.

La Redazione