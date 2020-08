Vertice di mercato e non solo a Capri tra AdL e Gattuso

La stagione del Napoli a livello agonistico è terminata con la gara di Barcellona, ma già da oggi si programma il futuro, cornice l’isola di Capri. De Laurentiis disse in tempi non sospetti che i primi giorni di Agosto ci sarebbe stato l’incontro con Gattuso, promessa che sarà rispettata quest’oggi, il giorno di San Lorenzo. Tanti gli argomenti sul piatto, soprattutto due, rinnovo e mercato. Per il primo c’è da pensare ad un prolungamento, visto che la scadenza è fino al 2021, ma c’è il tema delle clausole che al mister non va proprio giù. Al patron invece sono il caposaldo delle varie trattative, oggi si capirà se si potrà arrivare al classico compromesso, oppure no.

Fonte: Antonio Giordano CdS