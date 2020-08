Il Napoli e Gattuso, proseguiranno ancora insieme per un altro anno ed oggi a Capri si è parlato anche di altro. Il collega di Tv Luna Carlo Alvino su twitter aggiorna in tempo reale. “Come anticipato questa mattina il tema del rinnovo del contratto di Gattuso (per volere di entrambi ) al momento non è all’ODG. È il mercato l’argomento principe. Noto con piacere qualche autorevole marcia indietro”.

La Redazione