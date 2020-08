Tra Meret e Ospina fa il tifo Luigi Sepe

Per Osimhen si è mosso in pieno lockdown, prendendo contatti direttamente col calciatore. Veretout resta l’alternativa alla partenza di Allan. A Gattuso piace parecchio fin dai tempi del Milan. Chiaro, il cambio di proprietà alla Roma rimette in discussioni parecchie cose, ma la pista Veretout resta caldissima anche per quest’estate. Come quella di Sepe. L’impressione è che uno tra Meret e Ospina potrebba andare via. E a quel punto l’ex azzurro ora al Parma potrebbe essere la prima scelta. Accetterebbe l’alternanza, non avrebbe paura a giocarsi il posto da titolare sia con il colombiano che con il friulano. Fonte: Il Mattino