Senza Champions già spesi 200 milioni, al Napoli urge vendere

Tra gennaio e Osimhen il Napoli ha già speso circa 200 milioni. E senza Champions, deve per forza vendere. Gattuso di nomi ne ha fatti; vuole esperienza in mezzo al campo per alzare il livello. Gli piace Gabriel del Lille ma non è una operazione per cui è disposto a spendersi in prima persona. Il mercato di gennaio ha regalato Amir Rrahmani e Andrea Petagna: lui ha voluto solo Demme. Ed è stato accontentato. Fonte: Il Mattino