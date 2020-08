Sancho rinnova con il Dortmund, i tedeschi si tirano fuori da un obbiettivo del Napoli

Il Borussia Dortmund ufficializza il rinnovo di Jadon Sancho. A darne l’annuncio il direttore sportivo Michael Zorc che sottolinea sul rinnovo del contratto per l’esterno d’attacco per un altro anno fino al 2023 ed adeguamenti del contratto. Notizia che fa piacere al Napoli, si perché i tedeschi erano una concorrente per Jeremie Boga, con il rinnovo di Sancho adesso il Borussiw dovrebbe tirarsi fuori dalla corsa per l’ivoriano.