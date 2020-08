Nell’incontro caprese si parlerà anche di Castel di Sangro

In un meeting si parla di tutto e oggi a Capri saranno molteplici, De Laurentiis e Gattuso avranno l’imbarazzo della scelta sulle varie tematiche in ballo. Quest’oggi anche a livello marginale, si parlerà anche di Castel di Sangro. La sede del prossimo ritiro del Napoli, dove con ogni probabilità si partirà domenica 23 Agosto, ma non il termine. Tra le parti si toccherà l’argomento per decidere la durata, probabilmente di 14 giorni all’incirca, però si attendono sviluppi in merito.

Antonio Giordano Corriere dello Sport