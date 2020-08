Meret o Ospina, scegliere senza più indugiare, perché un altro anno così non sarebbe giusto

E non lo sarebbe per nessuno. Il Napoli – De Laurentiis e Gattuso – dovranno decidere, anche «cinicamente» se continuare a credere nel talento cristallino e ancora incompiuto di Meret o se sacrificarlo per la consistenza tecnica che offre Ospina, non solo nel favorire «la ripartenza dal basso». E’ un equivoco filosofico e anche umano che va rimosso immediatamente, è una soluzione che non può essere differita ulteriormente nel tempo, per rispetto a se stessi e per quei venticinque milioni che sono stati depositati in panchina. Meret oppure Ospina e questa volta senza alcun indugio».

A. Giordano – Fonte: CdS