Marco Marsilio (Pres. Regione Abruzzo): “Il 24 inizierà il ritiro del Napoli. Importanti notizie per i tifosi azzurri”

Nel corso di Radio Kiss Kiss, durante la puntata di “Radio Gol”, è intervenuto il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio. “Quando inizierà ufficialmente il ritiro del Napoli? Ho sentito De Laurentiis in questi minuti e mi ha detto che il 24 sera arriverà la squadra e si partirà ufficialmente con la preparazione. Sarà un investimento non da poco, anche se ovviamente avremo poco tempo per organizzarci, però cercheremo di rendere questo evento importante negli anni. Ci sarò anche il Palazzetto dello Sport, dove tra sponsor e vetrine dei prodotti tipici del luogo. Sul pubblico dico che al campo potranno accedere mille persone, così come al Palazzetto, sempre rispetto le norme del Covid-19. Sulla Coppa Italia dico che la palla passerà al calcio Napoli, non so di questo dettaglio. La durata? Se il campionato dovesse iniziare il 19, non si esclude due settimane o anche qualche giorno in più, per prepararsi al meglio. Per quanto riguarda le amichevoli non si va lontano dalla verità se parlassimo di Castel di Sangro, Teramo e Pescara, mentre per i maxi-schermi ci stiamo pensando, ma dipende anche dai costi”.

Factory della Comunicazione

La Redazione