Giornata di incontri in casa Napoli tra Gattuso e AdL a Capri, dove tra mercato e la questione rinnovi, gli argomenti non sono cambiati. Il giornalista di Sportitalia Luca Cilli aggiorna su twitter. “Piena sintonia tra il presidente De Laurentiis e mister Gattuso su ritiro e mercato. C’è l’accordo per il rinnovo contrattuale dell’allenatore fino al 2023, più avanti la firma. Obiettivo Veretout, primo nome per il centrocampo. In uscita Koulibaly, Allan, Milik”.

La Redazione