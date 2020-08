Lozano in America Latina è un marchio, per lui tanto mercato. E’ un investimento da brend

Giuntoli non si è risparmiato neppure in questi giorni e ha incrociato alcuni agenti. Ora bisogna vendere. E Lozano ha grandi offerte dalla Liga. Il messicano è un marchio, non badate solo all’aspetto tecnico: è un brand di successo per chi vuole investire in America Latina, perché dai tempi di Hugo Sanchez non c’è un attaccante come lui. E Giuntoli sta provando il colpo: cederlo per 40 milioni. Emissari del Siviglia, del Valencia e dell’Atletico Madrid hanno fatto la loro comparsa a Barcellona. Ma è Ancelotti che insiste per averlo. In ogni caso, il Chucky ha davvero un gran mercato, al di là di quello che è stata la sua stagione. Nel terzetto non è un caso che non ci sia il nome di Koulibaly. Fonte: Il Mattino