La proposta della Commissione Medica Federcalcio, un tampone a settimana

La commissione medica della Federcalcio, presieduta dal prof. Paolo Zeppilli, ha preparato un nuovo protocollo da sottoporre al Comitato tecnico scientifico al fine di ridurre il numero dei tamponi per ogni componente del “gruppo squadra”: uno a settimana, anziché uno ogni 4 giorni. Calciatori, tecnici, magazzinieri, fisioterapisti e membri dello staff si sono sottoposti a un test molecolare ogni novantasei ore, una cifra che gli addetti ai lavori considerano eccessiva in virtù della curva epidemiologica, troppo invasiva per la salute degli atleti ed economicamente poco sostenibile. È il secondo tentativo della Figc dopo il primo diniego da parte del Cts a campionato in corso – un passo decisivo verso l’attuazione di nuove linee guida che da fine settembre potrebbero riportare il pubblico negli stadi – ma stavolta da via Allegri filtra maggiore fiducia. Nei giorni scorsi la Figc ha comunicato i dati dell’ampio monitoraggio anti Covid: nei tre maggiori campionati si sono svolti ben 56.397 tamponi (dodici positivi) su 3351 soggetti, inclusi gli arbitri, e 17.594 sierologici. Il totale fa 73.991 test. Si stima un costo complessivo tra i 7 e i 7,5 milioni di euro per garantire i controlli sanitari. Fonte: CdS