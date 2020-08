La Juventus, nonostante Pirlo, insiste sotto traccia per Milik

Il cambio di allenatore, da Sarri ad Andrea Pirlo, poteva essere il motivo di un possibile allontanamento per l’obiettivo di Arek Milik. In realtà il club bianconero non ha mollato la pista, anzi continua a navigare sotto traccia per trovare l’intesa con il Napoli. L’accordo con il giocatore polacco c’è da tempo, il nuovo mister non cambierà i piani della società di Andrea Agnelli, ma come contropartite tecniche si pensa a due nomi su tutti. In difesa Romero e in attacco sempre Bernardeschi. Nelle prossime settimane si saprà di più, ma la Juventus pensa fortissimamente a Milik, Napoli permettendo.

Antonio Giordano CdS