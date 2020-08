Jorge Jesus: “Cavani verso il Benfica”

Edinson Cavani si avvicina al Benfica. A dichiararlo Jorge Jesus, ex tecnico del Flamengo. Terminato il vincolo col PSG, in precedenza, è stato accostato ad Inter, Roma e Atlético Madrid. Così, Jesus, ai canali ufficiali del Benfica: “Serve un’operazione di ingegneria finanziaria. Cosa in cui il presidente è molto forte. Ne parlavano già prima che venissi al Benfica. Il presidente sta facendo di tutto per riuscirci. Chi non vorrebbe Cavani? Non solo per il Benfica, ma per il calcio portoghese.”