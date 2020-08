E’ spaccatura tra FIGC e Serie A: Gravina propone ma i presidenti…

Nuova serie a la coppa: ultimo nodo

Gravina spinge perché gli ottavi siano disputati in una settimana e non in due: così la 38ª potrebbe essere anticipata al 16 maggio.

La Figc e la Lega nei prossimi giorni si sentiranno alla ricerca di una soluzione per il calendario della Serie A che non mette d’accordo via Allegri e via Rosellini. A meno di 40 giorni dall’inizio del massimo torneo, il motivo del contendere è la data in cui il campionato si concluderà. Perché se le società di A hanno votato a favore del 23 maggio, Gravina continua a insistere che è meglio anticipare di una settimana (al 16 maggio) per dare qualche giorno di vacanza agli azzurri convocati per gli Europei o, nella peggiore delle ipotesi, per avere almeno una data per un possibile recupero. L’argomento diventerà caldo dopo ferragosto anche perché il calendario sarà compilato lunedì 31 agosto o il giorno successivo. Fonte: CdS