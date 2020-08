F. Pastorello (Ag. Fifa): “Meret? Pur di giocare valutiamo anche la formula del prestito”

Il futuro di Meret sarà al centro dei tanti argomenti in casa Napoli, con mister Gattuso per la prossima stagione. L’agente dell’estremo difensore Federico Pastorello ne ha parlato ieri sera alla Rai, nel corso della “Domenica Sportiva”. “Quando Alex fece la scelta di passare dall’Udinese al Napoli, lui ne era convinto, anche perchè vista la giovane età lui vorrebbe giocare. Siamo spesso in contatto con il club e se non ci fossero le garanzie di giocare, valuteremmo anche l’opzione del prestito”.

La Redazione