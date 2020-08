Europa League al 45′ – Inter in vantaggio e pareggio tra United e Copenhagen

Inter-Bayer Leverkusen 2-1 Barella (I) 15′, Lukaku (I) 21′, Havertz (B) 25′

INTER (3-5-2): Handanovic, Godìn, De Vrij, Bastoni, D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young, Martinez, Lukaku. A disposizione: Padelli, Agoume, Biraghi, Valero, Candreva, Eriksen, Esposito, Moses, Ranocchia, Sanchez, Sensi, Skriniar. Allenatore: Conte.

BAYER LEVERKUSEN (4-2-3-1): Hradecky, Sinkgraven, Tapsoba, Sven Bender, Lars Bender, Palacios, Baumgartlinger, Havertz, Demirbay, Diaby, Volland. A disposizione: Lomb, Ozcan, Alario, Amiri, Bailey, Bellarabi, Wendell, Dragovic, Tah, Weiser, Wirtz. Allenatore: Bosz.

Arbitro: Del Cerro.

Ammoniti: D’Ambrosio (I) 32′, Sinkgraven (B) 43′

Note: recupero p.t. 2′.

Primo tempo. Dopo un’iniziale fase di studio la sfida si sblocca al 15′ con l‘esterno destro sul secondo palo di Barella dal limite dell’area, al 21′ i nerazzurri raddoppiano le marcature con Romelu Lukaku che controlla in area e dopo aver resistito a una carica incrocia cadendo col mancino. Passano 2 minuti e ancora Lukaku pericoloso in contropiede ma stavolta il belga centra in portiere col sinistro divorandosi il tris, al 25′ Havertz accorcia le distanze con un destro a incrociare che trafigge Handanovic. Passa un minuto e l’arbitro Del Cerro assegna un penalty all’Inter ma dopo aver rivisto le immagini al monitor torna sui suoi passi, nel finale di tempo il ritmo cala così al duplice fischio si va a riposo con i ragazzi di Conte in vantaggio.

Manchester United-Copenhagen 0-0

MANCHEESTER UNITED (4-1-4-1): Romero, Wan-Bissaka, Baily, Maguire, Williams, Fred, Greenwood, Fernandes, Pogba, Rashford, Martial. A disposizione: De Gea, Chong, Fosu-Mensh, Ighalo, Lindelof, Lingard, Mata, Matic, McTominay, Mengi, Pereira. Allenatore: Solskiaer.

COPENHAGEN (4-3-3): Johnsson, Varela, Nelsson, Bjelland, Boilesen (Bengtsson 16′), Biel, Stage, Zeca, Daramy, Falk-Jensen, Older Wind. A disposizione: Grytebust, Andersen, Bartolec, Bengtsson, Hjaelmhof, Kaufmann, Mudrazija, Oviedo, Papagiannopoulos, Vick. Allenatore: Solbakken.

Arbitro: Turpin.

Ammoniti: Nessuno.

Note: recupero p.t. 6′.

Primo tempo. Primo brivido al 9′ col calcio di punizione di Rashford a lato non di molto, al 18′ Stage controlla la sfera sui 20 metri e calcia ma un difensore si oppone col corpo sventando la minaccia. Al 37′ Bengtsson cerca il tiro-cross ma la sfera attraversa tutto lo specchio della porta senza trovare nessun compagno pronto a ribadire in rete, nel finale di tempo i Red Devils sbloccano il punteggio con Greenwood che aggancia in area e insacca ma il goal viene annullato per offside così al duplice fischio si va a riposo a reti inviolate.

A cura di Emilio Quintieri