Colpaccio grosso dell’Inter! I neroazzurri battono 2-1 il Bayer Leverkusen a Dusserdolf nei Quarti di Finale di Europa League e vola in semifinale. Partita che i neroazzurri mettono in discesa con i gol di Barella al 15′ min e Lukaku al 21′ min in mezzo il gol dei tedeschi di Havertz al 24′ min. Adesso la squadra di Conte attende di conoscere chi sarà la sua avversaria in semifinale tra Shakthar Donetsk e Basilea