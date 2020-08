E’ il turco Under il favorito per il dopo Callejon

Le lacrime di Callejon nel dopo Barcellona e le parole su Instagramm di Insigne, sono il chiaro segnale che il percorso a Napoli dell’esterno spagnolo è ormai terminato. Sono stati sette anni indimenticabili, tra tante gioie e rari dolori, ma in Champions League è stata la sua ultima apparizione con i colori azzurri. Ora si pensa al suo erede e oltre Politano, sembra sempre più certo che possa Under della Roma. Il club giallorosso passato nelle mani di Friedkin, deve cedere e il turco può essere la cessione più probabile, azzurri in pole, anche perchè sembra molto difficile convincere il Sassuolo per Boga, richiesta di 40/45 milioni.

Antonio Giordano CdS