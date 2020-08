Dopo le vacanze il Napoli partirà per Castel di Sangro. Ecco le possibili date

Il Napoli da ieri è andato in vacanza anticipata, visto che non ha superato il turno contro il Barcellona e centrare i quarti di finale di Champions League. Saranno in tutto 15 giorni di stop, prima di partire per Castel di Sangro, ovvero domenica 23 Agosto inizierà il ritiro, anche se si attende l’ufficialità. In tutto dovrebbero essere 14 giorni di preparazione nella città abruzzuese e tra gli azzurri sono attesi i vari: Rrhamani, Petagna e Osimhen, i nuovo acquisti del mercato estivo. Invece non ci saranno Milik e Callejon, hanno già detto addio a Barcellona la squadra, Juventus o Roma per il polacco, la Spagna invece per Calletti.

Fonte: Il Mattino