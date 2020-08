Ciro Venerato: “Ecco le mie sensazioni sull’incontro di Capri. Gattuso vuole Reguillon”

Nel corso di Radio Kiss Kiss, durante “Radio Gol”, condotto da Valter De Maggio, è intervenuto il giornalista della Rai Ciro Venerato sul mercato del club azzurro. “In questi minuti incontro tra il Napoli e Gattuso per parlare di mercato e del rinnovo del contratto. Il tecnico poi nel pomeriggio andrà in Calabria per andare a trovare i parenti. La sensazione è che i due personaggi si prendono caratterialmente, ma vanno smussate alcune vicende. Gattuso non vorrebbe le clausole all’interno del contratto, mentre il presidente sì come si fa nel mondo del cinema. Sul discorso del mercato negli ultimi giorni si è parlato di Reguillon del Siviglia, prestito è la formula che farebbe comodo, anche se il Psg andrebbe a prenderlo a titolo definitivo”.

La Redazione