Cds – Il mercato: Allan, Koulibaly, Llorente, Ghoulam, Younes, Milik (e Callejon è già andato via): e poi?

«Stavolta il ciclo è seriamente finito e sette anni elitari e a tratti onirici testimoniano la consistenza tecnica delle operazioni che De Laurentiis, Benitez e Bigon chiusero tra l’estate del 2013 e gennaio del 2014. Il Napoli chiude un’epoca e lo fa cogliendo l’opportunità per rinnovarsi, attraverso una «rivoluzione» che pare silenziosa e che invece può far rumore, perché investirà ogni settore del campo (e pure chi in genere è andato in panchina) e spalancherà al futuro: ci sono uomini con la valigia già ufficialmente in mano ma anche altri che, nell’ombra (Malcuit? Luperto? Ounas appena rientrato dal Bordeaux?) potrebbero congedarsi e lasciare spazio al nuovo che avanza».

A. Giordano (CdS)