CALCIO FEMMINILE – Il Floriana di Gaucci jr affronterà il Cluj

IL 18-19 AGOSTO PRIMO TURNO

c’è il floriana di gaucci jr

(m. boc./infopress) A Nyon ieri il sorteggio per il primo turno di qualificazione della Champions League 2020-2021 con 34 squadre (18-19 agosto). Gare in gara unica, a porte chiuse, con eventuali supplementari e rigori. Curiosità per il Floriana di Riccardo Gaucci, campione di Malta e in ritiro in Umbria a Gualdo Cattaneo, che affronterà i rumeni del Cluj.

Il tabellone: Ferencváros (Ung)-Djurgården (Sve), Celtic (Sco)-KR Reykjavík (Isl), Legia Warszawa (Pol)-Drita (Kos)/Linfield (Nir), Sheriff (Mol)-Fola Esch (Lux), Connah’s Quay (Gal)-Sarajevo (Bos), Stella Rossa (Ser)-Europa (Gib), Budu?nost Podgorica (Mon)-Ludogorets (Bul), Ararat-Armenia (Arm)-Omonia (Cip), Floriana (Mal)-Cfr Cluj (Rom), Maccabi Tel-Aviv (Isr)-Riga (Let), Qaraba? (Aze)-Sileks (Mac), Dinamo Tbilisi (Geo)-Tirana (Alb), Dynamo Brest (Bie)-Astana (Kaz), Molde (Nor)-Kups (Fin), Flora Tallinn (Est)-S?duva (Lit), Celje (Slo)-Dundalk (Irl), Kì (Far)-Slovan Bratislava (Slo).

EUROPA LEAGUE

PRELIMINARE IL 20 AGOSTO

CON TRE PENNE E LA FIORITA

(m. boc./infopress) Sorteggio anche per il turno preliminare di Europa League con 16 club (20 agosto). Ci sono le sammarinesi Tre Penne e La Fiorita, che affronteranno rispettivamente al San Marino Stadium i kosovari dello Gjilani e in Irlanda del Nord il Coleraine.

Il tabellone: Tre Penne (Smr)-Gjilani (Kos), Lincoln Red Imps (Gib)-Prishtina (Kos), Fc Santa Coloma (And)-Iskra Danilovgrad (Mon), Engordany (And)-Zeta (Mon), Glentoran (Nir)-HB Tórshavn (Far), St Joseph’s (Gib)-B36 Tórshavn (Far), Coleraine (Nir)-La Fiorita (Smr), NSÍ Runavík (Far)-Barry Town United (Gal).

Fonte: CdS