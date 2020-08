Boga difficile, piacciono Under e Bernardeschi. Terzini? Non necessari!

Sul fronte dell’attacco i buoni rapporti con il Sassuolo tengono viva l’operazione Boga ma il Napoli non va oltre 20 milioni per l’esterno francese. Su questo aspetto Gattuso si è speso molto: considera Boga un po’ anarchico sotto il profilo tattico ma vede in lui un grandissimo talento. Tra i nomi indicati dal tecnico calabrese, c’è anche il turco Under della Roma che piace tanto e il sempre vivo Bernardeschi. I tasselli da occupare sono pochi, in realtà: serve un terzino sinistro (a meno che non si voglia insistere con Ghoulam), un terzino destro se Hysaj non rinnova (piace Faraoni) e in pratica i giochi sono fatti. Fonte: Il Mattino