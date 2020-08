A Capri c’è stato un incontro DeLa/Iden Ofer, socio Atl- Madrid. Molte le cose in pentola

Ramadani ha presentato a DeLa una offerta del Manchester City piuttosto bassa: 55 milioni. Il presidente del Napoli ne chiede 90. E trovare un punto di incontro a questa distanza non è semplice. Il senegalese, peraltro, a Napoli vive benissimo e Guardiola non ha offerto un ingaggio molto diverso da quello che percepisce qui. Insomma, non ci sono ancora le condizioni per cedere KK anche se tutti gli indizi lo danno in partenza. Attenzione a una serie di piste: giorni fa a Capri, ha fatto visita a De Laurentiis uno dei nuovi soci dell’Atletico Madrid, Iden Ofer. Il patron azzurro lo ha stregato ed è chiaro che tra i due club ci sia una pista privilegiata. Che per esempio potrebbe portare Milik a Madrid. Il polacco aveva una intesa con la Juventus da tempo, ora bisogna capire se l’arrivo di Pirlo cambia le carte in tavola. Allan andrà all’Everton, difficile che l’affare possa complicarsi. Via anche Ghoulam, Hysaj se non rinnova e Younes. Fonte: Il Mattino