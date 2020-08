Lo Sport italiano vuole delle risposte per poter ripartire

RIPARTENZA SPORT

Come ripartono, invece, gli altri sport? In quasi tutte le discipline ci si può allenare (con difficoltà), ma non si possono organizzare partite. Gianni Petrucci, presidente della FIP, ieri al consiglio nazionale del Coni ha detto chiaramente «Così non si può più andare avanti».

Sul tema si è espresso anche il capo della Federnuoto, Barelli: «Le nostre società sono alla canna del gas. Non sanno come riprendere l’attività. La gente va ai concerti, mentre noi dobbiamo fare il “Sette Colli” senza pubblico».

«Ai primi di agosto ci troviamo senza certezze» ha aggiunto Gavazzi, presidente del rugby. I tamponi hanno un costo che lo sport dilettantistico non può permettersi, senza considerare sanificazioni e messe in sicurezza. Poi c’è il problema degli impianti a porte chiuse: senza incassi al botteghino la situazione economica rischia di diventare drammatica.

Spera di invertire la rotta Angelo Binaghi nei prossimi Internazionali d’Italia: «Ho chiesto al governo che vengano aperte le porte almeno al 50% della capienza degli impianti». Fonte: CdS