Osita Okolo (ag. Fifa): “Osimhen sarà in ritiro a Castel di Sangro. Ieri avrebbe voluto giocare a Barcellona”

Nel corso di Radio Kiss Kiss, è intervenuto l’agente Fifa Osita Okolo, uno dei procuratori di Osimhen, per parlare del momento del suo assistito e della sua prossima avventura a Napoli. “Victor ieri ha visto il match di Barcellona ed era rammaricato nel non essere sceso in campo per il ritorno di Champions League. Sono certo che avrà un ottimo impatto con il Napoli, ha doti sotto porta importanti, darà il contributo che servirà per fare bene. Sarà a Castel di Sangro per prepararsi in vista della prossima stagione. Lui vuole giocare la Champions League, perciò darà il suo contributo in zona gol. Sui paragoni dei campioni del passato dico che assomiglia ad Eto’o o a Drogba”.

